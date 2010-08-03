🔴Понсе получил прямую красную в матче с «Динамо». Он ударил Шунина ногой в грудь

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе не доиграл до конца матч 4-го тура РПЛ матч с «Динамо» (0:0, первый тайм).

Главный арбитр матча Владислав Безбородов на 35-й минуте удалил Понсе за грубую игру против голкипера «Динамо» Антона Шунина.

Аргентинец в прыжке ударил вратаря ногой в грудь и получил прямую красную карточку. Подробную статистику 22-летнего Понсе можно изучить здесь.

Это четвертая красная в карьере Понсе, при этом первая прямая. Ранее он удалялся в матчах за «Ньюэллс Олд Бойз», «Гранаду» и АЕК.

За матчем «Спартак» – «Динамо» можно следить по текстовой трансляции на Sports.ru.