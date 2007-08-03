UFC on ESPN 5: Ковингтон против Лоулера, Миллер – Гуида и другие бои

3 августа в Ньюарке пройдет on ESPN 5, в главном поединке которого бывший чемпион UFC в полусреднем весе Робби Лоулер выйдет в клетку против . В со-главном поединке вечера Клэй Гуида сойдется с Джимом Миллером.

Основной кард:

Колби Ковингтон (14-1) – (28-13)

Джим Миллер (30-13) – Клэй Гуида (35-18)

Хоаким Сильва (11-1) – Насрат Хакпараст (10-2)

Джеральд Миршерт (28-11) – Тревис Гилс (11-1)

Скотт Хольцман (12-3) – Дон Хюн Ма (16-9).

Турнир начнётся в 20:00 по московскому времени.

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