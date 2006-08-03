«Спартак» заплатит за Тила с бонусами до 18 млн евро, сегодня игрок летит в Россию

Полузащитник АЗ Гус Тил в ближайшее время перейдет в .

21-летний голландец сегодня отправится в Россию для прохождения медосмотра и представления в качестве игрока московского клуба.

Как сообщает De Telegraaf, АЗ максимально, с учетом бонусов, может получить за своего капитана до 18 миллионов евро.

Ранее стало известно, что увеличит зарплату Тила в несколько раз. В Голландии игрок зарабатывает 250-350 тысяч евро в год.

Тил в 33 матчах прошедшего сезона в Эредивизи забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. Его статистику вы можете изучить здесь.