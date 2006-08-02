Гвардиола о словах Клоппа про траты «Сити»: «В прошлом сезоне «Ливерпуль» потратил больше 200 млн»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил своему коллеге из «Ливерпуля» Юргену Клоппу на слова о тратах «горожан».

«Конечно, заявления Клоппа меня беспокоят, потому что это неправда, что мы тратим 200 млн фунтов каждое трансферное окно. И это говорит «Ливерпуль», где «You’ll never walk alone». Это не маленькая команда, это «Ливерпуль». Так что такие комментарии мне не нравятся, потому что это неправда.

Два сезона назад нам пришлось много потратить, так как я возглавил команду, где 10-11 игроков были старше 30. Но мы не можем тратить 200 млн каждый сезон. «Ливерпуль», например, в прошлом сезоне потратил больше 200 млн фунтов, но не сможет сделать это в этом сезоне, так что тут то же самое.

В этом сезоне мы купили Родри и выкупили Анхелиньо, таковы реалии», – сказал Гвардиола.