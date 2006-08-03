«Зенит» ушел от поражения в матче с «Краснодаром», забив в добавленное время

В 4-м туре Премьер-лиги «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно было посмотреть на сайте в прямом эфире.
- Дата проведения
- 3 августа, 21.30, «Газпром Арена»
- Голы:
- 0:1 – 80, автогол Дуглас Сантос, 1:1 – 90 Дзюба.
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Зенит –
Лунев, Жирков (Кузяев, 86), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин (Малком, 72), Барриос, Оздоев, Дриусси (Ерохин, 69), Азмун, Дзюба.
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Краснодар –
Сафонов, Петров (Стоцкий, 78), Мартынович, Спайич, Рамирес, Ольссон, Камболов, Триндаде, Кабелла (Сулейманов, 57), Ари, Намли (Игнатьев, 60).