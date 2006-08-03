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«Зенит» ушел от поражения в матче с «Краснодаром», забив в добавленное время

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Футбол

В 4-м туре Премьер-лиги «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно было посмотреть на сайте в прямом эфире. 

Зенит – Краснодар 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
3 августа, 21.30, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 80, автогол Дуглас Сантос, 1:1 – 90 Дзюба.
ЗенитЛунев, Жирков (Кузяев, 86), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин (Малком, 72), Барриос, Оздоев, Дриусси (Ерохин, 69), Азмун, Дзюба.
КраснодарСафонов, Петров (Стоцкий, 78), Мартынович, Спайич, Рамирес, Ольссон, Камболов, Триндаде, Кабелла (Сулейманов, 57), Ари, Намли (Игнатьев, 60).
Предупреждения:
Жирков (2), Барриос (28), Триндаде (36), Кабелла (53), Рамирес (61), Ари (89).

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