«Зенит» ушел от поражения в матче с «Краснодаром», забив в добавленное время

В 4-м туре Премьер-лиги «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно было посмотреть на сайте в прямом эфире.

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