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«Боруссия» Дортмунд победила «Баварию» и выиграла Суперкубок Германии

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия результаты Суперкубок Германии Футбол

Сегодня в Дортмунде прошел матч за Суперкубок Германии. Вице-чемпион страны «Боруссия» победил сделавшую золотой дубль «Баварию» (2:0). 

Мюнхенский клуб выиграл три последних розыгрыша Суперкубка. Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Суперкубок Германии

Боруссия Д – Бавария 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
3 августа, 21.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 48 Пако Алькасер, 2:0 – 69 Санчо.
Боруссия ДХитц, Пишчек (Вольф, 80), Топрак, Аканджи, Шульц, Витцель, Геррейру (Хакими, 75), Санчо (Бруун Ларсен, 81), Вайгль, Ройс, Пако Алькасер.
БаварияНойер, Киммих, Зюле, Алаба (Саншеш, 70), Боатенг, Алькантара (Павар, 80), Толиссо, Горетцка, Коман, Мюллер (Дэвис, 66), Левандовски.
Предупреждения:
Левандовски (59), Киммих (77).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

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