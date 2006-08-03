«Боруссия» Дортмунд победила «Баварию» и выиграла Суперкубок Германии

Сегодня в Дортмунде прошел матч за Суперкубок Германии. Вице-чемпион страны «Боруссия» победил сделавшую золотой дубль «Баварию» (2:0).
Мюнхенский клуб выиграл три последних розыгрыша Суперкубка. Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Суперкубок Германии
- Дата проведения
- 3 августа, 21.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Голы:
- 1:0 – 48 Пако Алькасер, 2:0 – 69 Санчо.
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Боруссия Д –
Хитц, Пишчек (Вольф, 80), Топрак, Аканджи, Шульц, Витцель, Геррейру (Хакими, 75), Санчо (Бруун Ларсен, 81), Вайгль, Ройс, Пако Алькасер.
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Бавария –
Нойер, Киммих, Зюле, Алаба (Саншеш, 70), Боатенг, Алькантара (Павар, 80), Толиссо, Горетцка, Коман, Мюллер (Дэвис, 66), Левандовски.
- Предупреждения:
- Левандовски (59), Киммих (77).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.