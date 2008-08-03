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Полиция обыскала дом экс-врача Ассоциации лыжных видов Австрии. Его подозревают в распространении ЭПО

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Немецкие следователи обыскали дом бывшего врача Ассоциации лыжных видов спорта Австрии Ульриха Хегеле.

Специалист подозревается в причастности к допинговой схеме с участием другого немецкого врача – Марка Шмидта. Хегеле обвиняется в распространении ЭПО среди австрийских спортсменов.

В доме не были обнаружены запрещенные препараты, однако полиция забрала компьютер и другие носители информации для проведения проверки. Врач отрицает обвинения.

Ранее в связи с проведением «Операции Адерласс», которая началась с обыска во время ЧМ-2019 по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде, было установлено, что более 20 спортсменов из 5 видов спорта обращались к Шмидту для использования кровяного допинга.

«Они приехали сюда с большой кавалерией – человек 12-13. Лыжник Дюр и тренер Хайгель обвинили меня в том, что якобы я продавал им ЭПО.

Полиция перевернула все в доме, даже ящик с нижним бельем моей жены. И не обнаружив ничего, они ухали несколько разочарованные.

Дюр обвиняет всех вокруг – хорватов, сербов, Марка Шидта, одного, второго… он делает на этом имя, наверное, получает от каждой газетной статьи все больше и больше. Конечно, было очевидным, что он обвинит и меня. Я был врачом ассоциации в группе выносливости. Поэтому даже удивительно, что ко мне пришли так поздно.

Я никогда в жизни не покупал и не заказывал ЭПО или что-то еще. И ничего не продавал. Но, наверное, кто-то надеялся.

У каждого спортсмена есть свой доктор. Мы порой даже не знаем, кто это и чем они занимаются.

Думаю, мне ничего не грозит. [Я даже не нанимал адвоката], потому что это стоит тысячу евро и совершенно мне не нужно», – сказал Хегеле.

Вы удивитесь, но в большой допинг вляпалась не Россия: рейды полиции, пакеты с кровью и связь с биатлоном

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