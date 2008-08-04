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«Зенит» об инциденте с ОМОНом: «Организаторы матча проведут расследование, чтобы предотвратить подобные конфликты»

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Краснодар Футбол

«Зенит» выступил с официальным заявлением по поводу столкновения болельщиков клуба с полицейскими по ходу матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«В перерыве матча «Зенит» – «Краснодар» произошло кратковременное столкновение между немногочисленной группой фанатов и сотрудниками ОМОНа.

Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента с тем, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем. 

Футбольный клуб «Зенит» сделает все возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной для каждого посетителя», – говорится в клубом заявлении.

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