«Зенит» об инциденте с ОМОНом: «Организаторы матча проведут расследование, чтобы предотвратить подобные конфликты»

«Зенит» выступил с официальным заявлением по поводу столкновения болельщиков клуба с полицейскими по ходу матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«В перерыве матча – «Краснодар» произошло кратковременное столкновение между немногочисленной группой фанатов и сотрудниками ОМОНа.

Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента с тем, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем.



Футбольный клуб сделает все возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной для каждого посетителя», – говорится в клубом заявлении.