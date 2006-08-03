Андрей Назаров: «Россия продает нефть и С-400, а хоккеистов у нас воруют. Нужны компенсации, надо продавливать НХЛ»

Бывший тафгай и известный тренер Андрей Назаров поделился мнением об отъезде российских хоккеистов в и сравнил нынешнюю ситуацию с положением дел в 1990-е годы.

– На мой взгляд, в те годы был только один плюс – за российских звезд клубы НХЛ платили в Россию живые деньги, суммы составляли несколько сотен тысяч долларов. За меня, десятого номера драфта, московское «Динамо» и наша школа получили от «Сан-Хосе» под 300 тысяч долларов, примерно такие же суммы отдавали за Алексея Яшина, Дарюса Каспарайтиса и многих-многих других моих партнеров по бело-голубому клубу.

Сегодня ситуация кардинально другая. Российские звезды уезжают в НХЛ без компенсаций, наш хоккей вообще ничего не получает. Условно, с 80 миллионов долларов Андрей Василевский или Артемий Панарин 40-50 миллионов выплатят в американский бюджет, а школы Башкирии или Урала, их воспитавшие, не увидят ни рубля. Большой парадокс и большая проблема!

– Что делать?

– Давайте взглянем на ситуацию глобально. Нефть мы продаем по рыночным ценам, то же самое касается газа, стали, высокотехнологичных военных систем, например С-400, и так далее. Почему же другой стратегический товар России – хоккеистов – у страны, по сути, воруют?

– Как решать эту проблему?

– Можно, как в девяностые годы, договариваться о том, что за любого задрафтованного хоккеиста НХЛ, забирая его, платит компенсацию. Но здесь нужно жестко работать с Северной Америкой, продавливать их лигу.

Второй вариант – решить все внутри. Например, сделать типовой контракт российского профессионального хоккеиста – он подписывается, скажем, по достижении 16 лет. В нем будет установлена пороговая сумма контракта в НХЛ, при превышении которой часть средств уходит в российский клуб, школу, тебя воспитавшую, к первому тренеру, в ФХР, по программе которой ты работал, и так далее, – считает Назаров.