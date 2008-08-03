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Погба не поехал на матч с «Миланом». Он недоволен своей ситуацией и хочет перейти в «Реал»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Реал Мадрид возможные трансферы Поль Погба International Champions Cup Эд Вудворд Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сыграет сегодня с «Миланом» в матче International Champions Cup.

26-летний француз не травмирован. Он решил не ехать на игру в Кардифф, потому что недоволен ситуацией вокруг своего будущего, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес Айя.

О своем решении Погба сообщил главному тренеру «МЮ» Оле-Гуннару Сульшеру во время последней тренировки.

Погба хочет перейти в «Реал», однако трансфер трудно осуществить из-за того, что вице-президент англичан Эд Вудворд не намерен идти на уступки.

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