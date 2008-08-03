Погба не поехал на матч с «Миланом». Он недоволен своей ситуацией и хочет перейти в «Реал»

Полузащитник Поль Погба не сыграет сегодня с «Миланом» в матче .

26-летний француз не травмирован. Он решил не ехать на игру в Кардифф, потому что недоволен ситуацией вокруг своего будущего, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес Айя.

О своем решении Погба сообщил главному тренеру «МЮ» во время последней тренировки.

Погба хочет перейти в , однако трансфер трудно осуществить из-за того, что вице-президент англичан не намерен идти на уступки.

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