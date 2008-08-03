Сухина о кричалке «судья — пидорас»: «20 тысяч кричат — терплю. 70 тысяч — переношу стойко. Один на один — не надо»

Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина, работающий в иве», вспомнил о встречах с болельщиками.

— С болельщиками проблем не было?

— Однажды возвращаемся в Москву из Санкт-Петербурга на поезде. Заходим в вагон, ждем проводницу. За нами — два парня в шарфах , лет по 17-18.

И тут наш делегат, добрая душа, спрашивает: «Ребята, а вы откуда?» Те отвечают: «С футбола. Наши с «Газпромом» играли». Делегат сделал удивленное лицо: «Ого! И как сыграли?» Отвечают: «Да порвали их 3:1».

Последний вопрос: «А как судья судил? Нормально?» И тут один из них выпалил: «А судья — пидорас». Я поворачиваюсь: «Чего-чего?» Они как дернули в тамбур!

Но потом мы с ними спокойно поговорили. Сказал: «20 тысяч кричат — терплю. 50 тысяч — терплю. 70 тысяч — переношу стойко. Но один на один — не надо».

Но это так, случайная встреча. Однажды нашу бригаду специально ждали шесть человек. Прямо перед отъездом. Мы напряглись даже, мало ли чего. Но они подошли и подарили шарфы: «Спасибо, ребята». Город называть не буду, но было приятно.

— Футболистов в ответ посылали?

— Бывало. Но тут очень тонкая грань. Можно ответить так, что проблемы появятся не только в этой игре, но и в дальнейшей карьере.

Футболисты чаще друг друга посылают. Помню, судил игру в Казани. Не буду называть имен, но два легионера на чистом русском материли и посылали друг друга всю игру. Удалять их не стал. Поэтому те, кто следит за моей карьерой, могут записать: ага, еще одна ошибка Сухины, – сказал Сухина.

«Он что, их собственный судья?». Сухина и «Локо» – история удивительных отношений