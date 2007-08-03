Гран-при Венгрии-2019. Квалификация. Ферстаппен выиграл первый поул в карьере, Боттас – второй, Хэмилтон – третий, Квят – 13-й

Хунгароринг, Модьород
3 августа 2019 года
Квалификация
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.15,817
|1.15,573
|1.14,572
|15
|2
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|1.15,078
|1.15,669
|1.14,590
|18
|3
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1.16,068
|1.15,548
|1.14,769
|21
|4
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1.16,337
|1.15,792
|1.15,043
|17
|5
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|1.16,452
|1.15,885
|1.15,071
|18
|6
|Пьер Гасли
|«Ред Булл»
|1.16,716
|1.16,393
|1.15,450
|19
|7
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1.16,697
|1.16,060
|1.15,800
|18
|8
|Карлос Сайнс-младший
|«Макларен»
|1.16,493
|1.16,308
|1.15,852
|20
|9
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|1.16,978
|1.16,319
|1.16,013
|21
|10
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|1.16,506
|1.16,518
|1.16,041
|20
|11
|Нико Хюлькенберг
|«Рено»
|1.16,790
|1.16,565
|12
|12
|Алекс Албон
|«Торо Россо»
|1.16,912
|1.16,687
|14
|13
|Даниил Квят
|«Торо Россо»
|1.16,750
|1.16,692
|14
|14
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|1.16,894
|1.16,804
|14
|15
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|
1.16,122
|1.17,081
|13
|16
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|1.17,031
|9
|17
|Серхио Перес
|«Рейсинг Пойнт»
|1.17,109
|6
|18
|Даниэль Риккардо
|«Рено»
|1.17,257
|6
|19
|Ланс Стролл
|«Рейсинг Пойнт»
|1.17,542
|9
|20
|Роберт Кубица
|«Уильямс»
|1.18,324
|9
Гран-при Венгрии-2019. 3-я практика. Хэмилтон – первый, Ферстаппен – второй, Феттель – третий, Квят – 12-й
Гран-при Венгрии-2019. 2-я практика. Гасли – первый, Ферстаппен – второй, Хэмилтон – третий, Квят – 10-й
Гран-при Венгрии-2019. 1-я практика. Хэмилтон – первый, Ферстаппен – второй, Феттель – третий, Квят – 13-й