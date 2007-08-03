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Гран-при Венгрии-2019. Квалификация. Ферстаппен выиграл первый поул в карьере, Боттас – второй, Хэмилтон – третий, Квят – 13-й

Теги результаты Гран-при Венгрии Феррари Кими Райкконен Макларен Льюис Хэмилтон Роберт Кубица Ред Булл Уильямс Торо Россо Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Даниэль Риккардо Даниил Квят Рено Кевин Магнуссен Антонио Джовинацци Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Рейсинг Пойнт Авто
Хунгароринг, Модьород
3 августа 2019 года
Квалификация 
 
  Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
1 Макс Ферстаппен «Ред Булл»  1.15,817   1.15,573   1.14,572  15
2 Валттери Боттас «Мерседес» 1.15,078 1.15,669 1.14,590 18
3 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.16,068 1.15,548 1.14,769 21
4 Шарль Леклер «Феррари» 1.16,337 1.15,792 1.15,043 17
5 Себастьян Феттель «Феррари» 1.16,452 1.15,885 1.15,071 18
6 Пьер Гасли «Ред Булл» 1.16,716 1.16,393 1.15,450 19
7 Ландо Норрис «Макларен» 1.16,697 1.16,060 1.15,800 18
8 Карлос Сайнс-младший «Макларен» 1.16,493 1.16,308 1.15,852 20
9 Ромен Грожан «Хаас» 1.16,978 1.16,319 1.16,013 21
10 Кими Райкконен «Альфа Ромео» 1.16,506 1.16,518 1.16,041 20
11 Нико Хюлькенберг «Рено» 1.16,790 1.16,565   12
12 Алекс Албон «Торо Россо» 1.16,912 1.16,687   14
13 Даниил Квят «Торо Россо» 1.16,750 1.16,692   14
14 Антонио Джовинацци «Альфа Ромео» 1.16,894 1.16,804   14
15 Кевин Магнуссен «Хаас»

1.16,122

 1.17,081   13
16 Джордж Расселл «Уильямс» 1.17,031     9
17 Серхио Перес «Рейсинг Пойнт» 1.17,109     6
18 Даниэль Риккардо «Рено» 1.17,257     6
19 Ланс Стролл «Рейсинг Пойнт» 1.17,542     9
20 Роберт Кубица «Уильямс» 1.18,324     9

  

Гран-при Венгрии-2019. 3-я практика. Хэмилтон – первый, Ферстаппен – второй, Феттель – третий, Квят – 12-й

Гран-при Венгрии-2019. 2-я практика. Гасли – первый, Ферстаппен – второй, Хэмилтон – третий, Квят – 10-й

Гран-при Венгрии-2019. 1-я практика. Хэмилтон – первый, Ферстаппен – второй, Феттель – третий, Квят – 13-й

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