Фанат крикнул «Наш «Спартак» – суперклуб» на акции протеста в Москве. Его задержали через 20 секунд

В Москве проходят акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму 3 августа.
На Пушкинской площади сегодня задержали фаната «Спартака», передает Русская служба Би-би-си.
Болельщик вышел вперед и крикнул: «Наш «Спартак» – суперклуб и чемпион Олимпийских игр».
Через 20 секунд к нему подбежали четверо полицейских и задержали его.
К этой минуте задержано больше 300 человек, в их числе – юрист «Фонда борьбы с коррупцией» и незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Любовь Соболь, а также актер Александр Паль.