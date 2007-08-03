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Фанат крикнул «Наш «Спартак» – суперклуб» на акции протеста в Москве. Его задержали через 20 секунд

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия болельщики Политика Футбол

В Москве проходят акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму 3 августа.

На Пушкинской площади сегодня задержали фаната «Спартака», передает Русская служба Би-би-си.

Болельщик вышел вперед и крикнул: «Наш «Спартак» – суперклуб и чемпион Олимпийских игр».

Через 20 секунд к нему подбежали четверо полицейских и задержали его.

К этой минуте задержано больше 300 человек, в их числе – юрист «Фонда борьбы с коррупцией» и незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Любовь Соболь, а также актер Александр Паль.

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