Шипулин потратил 3,2 млн рублей на предвыборную кампанию в Госдуму. В три раза больше, чем остальные кандидаты вместе взятые

Олимпийский чемпион по биатлону потратил 3,2 млн рублей на предвыборную кампанию в Госдуму, сообщил глава избиркома Свердловской области Владимир Русинов

Шипулин баллотируется в Госдуму по Серовскому одномандатному округу от партии «Единая Россия».

С начала предвыборной кампании на избирательный счет бывшего биатлониста поступило 8 млн рублей. На счетах остальных шести кандидатов суммарно менее 2 млн.

Сообщается, что Шипулин потратил 3,2 млн рублей и выпустил девять агитационных материалов общим тиражом 220 тысяч экземпляров.

Остальные кандидаты потратили суммарно 1,1 млн рублей. Представитель «Справедливой России» Алексей Коровкин выпустил 102 тысяч листовок, потратив 642 тысяч рублей, а кандидат от КПРФ Габбас Даутов израсходовал 58 тысяч рублей.

Остальные кандидаты не проводят агитацию. Меньше всех потратили Игорь Рузаков («Зеленые») – 12 рублей 30 копеек и Ирина Скачкова («Яблоко») – 2 рубля 30 копеек.

Выборы в Госдуму по Серовскому округу пройдут 8 сентября.

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