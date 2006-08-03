Зидан одобрил трансфер Бруну Фернандеша в «Реал»

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш может пополнить состав .

Трансфер 24-летнего португальца одобрил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, информирует Record.

Ранее стало известно, что переход Фернандеша в «Реал» помогает организовать известный агент Жорже Мендеш.

Эта сделка может быть осуществлена из-за трудностей, связанных с трансфером Поля Погба из .

Футболистом также интересуются «МЮ» и «Тоттенхэм», поэтому «Спортинг» не намерен снижать запрашиваемую сумму – не менее 65 млн евро.

В прошлом сезоне Фернандеш провел 33 матча в чемпионате Португалии, забил 20 мячей и отдал 13 голевых передач.