Зобнин о незабитом моменте в матче с «Динамо»: «Ноги кривые у меня»

Полузащитник Роман Зобнин поделился эмоциями после матча 4-го тура РПЛ с (0:0).

«На игру повлияло удаление, мы не думали, что оно будет. Пришлось перестраиваться. Мы стали играть от обороны на контратаках, но у нас были моменты.

Выход Шюррле помог, он цеплялся, создавал моменты. Он мало времени с нами, но видно, что он футболист высокого уровня. Мы хорошо его приняли, думаю, европейские футболисты адаптируются быстрее, чем игроки с других континентов.

Что помешало забить в концовке игры? Ноги кривые у меня. Надо тренировать такие моменты. Была несвойственная для меня позиция, я силен в других качествах. Наверное, надо было покатить Мирзову, извиняюсь перед ним. Решил взять ответственность на себя – не попал. Буду работать.

Мы хорошо начали 11 на 11, потом подсели, инициатива переходила то к «Динамо», то к нам. Пришлось перестраиваться. Наверное, и правда нам было легче играть в меньшинстве, легче искать свободные зоны и убегать в контратаки», – сказал Зобнин.