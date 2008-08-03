Sky: «Бавария» оформит трансфер Сане не позднее четверга

продолжает работать над трансфером атакующего полузащитника «Манчестер Сити» .

По информации Sky Deutschland, мюнхенцы достигли принципиальной договоренности с представителями 23-летнего немца.

Сане в «Баварии» будет зарабатывать около 18 миллионов евро в год. Переход должен состояться не позднее четверга.

Ожидается, что «Ман Сити» потребует у «Баварии» 150-160 млн евро за Сане. Трансфер с зарплатой обойдется чемпиону Германии больше чем в 200 млн евро.

Сане согласен перейти в «Баварию». «Ман Сити» хочет больше, чем заплатили за Феликса или Азара