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Sky: «Бавария» оформит трансфер Сане не позднее четверга

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Лерой Сане Футбол

«Бавария» продолжает работать над трансфером атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане.

По информации Sky Deutschland, мюнхенцы достигли принципиальной договоренности с представителями 23-летнего немца.

Сане в «Баварии» будет зарабатывать около 18 миллионов евро в год. Переход должен состояться не позднее четверга.

Ожидается, что «Ман Сити» потребует у «Баварии» 150-160 млн евро за Сане. Трансфер с зарплатой обойдется чемпиону Германии больше чем в 200 млн евро.

Сане согласен перейти в «Баварию». «Ман Сити» хочет больше, чем заплатили за Феликса или Азара

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