«Краснодар» разгромил «Сочи» – 3:0. Игнатьев сделал дубль

Сегодня в 3-м туре чемпионата России «Краснодар» победил «Сочи» (3:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 27 июля, 19.00, «стадион Кубань»
- Голы:
- 1:0 – 14 Игнатьев, 2:0 – 42 Игнатьев, 3:0 – 80 Сулейманов.
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Краснодар –
Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Намли (Сулейманов, 62), Камболов, Триндаде, Игнатьев (Ольссон, 67), Ари (Берг, 73), Вандерсон.
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Сочи –
Заболотный, Кудряшов, Калугин, Миладинович, Юрганов, Набиуллин, Бурмистров, Цаллагов (Казаев, 86), Песегов (Померко, 62), Мостовой, Полоз (Лагатор, 81).
- Удаление:
- Набиуллин (77).