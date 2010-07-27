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«Краснодар» разгромил «Сочи» – 3:0. Игнатьев сделал дубль

Теги премьер-лига Россия Краснодар Сочи Футбол

Сегодня в 3-м туре чемпионата России «Краснодар» победил «Сочи» (3:0). 

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Краснодар – Сочи 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
27 июля, 19.00, «стадион Кубань»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 Игнатьев, 2:0 – 42 Игнатьев, 3:0 – 80 Сулейманов.
КраснодарСафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Намли (Сулейманов, 62), Камболов, Триндаде, Игнатьев (Ольссон, 67), Ари (Берг, 73), Вандерсон.
СочиЗаболотный, Кудряшов, Калугин, Миладинович, Юрганов, Набиуллин, Бурмистров, Цаллагов (Казаев, 86), Песегов (Померко, 62), Мостовой, Полоз (Лагатор, 81).
Предупреждения:
Набиуллин (25), Ари (32), Цаллагов (53), Камболов (86).
Удаление:
Набиуллин (77).

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