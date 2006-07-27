Рамос после 3:7 от «Атлетико»: «Мы обосрались»

Защитник Серхио Рамос прокомментировал поражение от «Атлетико» в матче (3:7).

«Ужасное ощущение. Мы только начали сезон. Товарищеские матчи нужны, чтобы набрать форму. Мы восприняли игру как товарищескую, они – нет. Счет слишком крупный. Мы обосрались. Проиграть можно по-всякому, но только не так.

После ужасного первого тайма задача была просто забыть о нем и постараться выиграть второй. По крайней мере, мы сделали это. Очень плохой результат.

Наши амбиции все те же. Мы много чего выиграли, но все это в прошлом. Мы начнем все с начала, забыв прошлый сезон. Еще слишком рано делать выводы. Мы должны продолжать работать и сохранять хороший настрой.

Мы такие, какие есть. Мы будет играть так, как хочет тренер.

Верю в команду и мадридизм. Я бы первым ушел, будь у меня хоть 1 процент сомнений», – заявил Рамос.

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