Mirror: 11 футболистов АПЛ за три сезона сдали положительные допинг-тесты. FA всех оправдала

11 футболистов из клубов АПЛ за последние три сезона сдали положительные допинг-тесты, утверждает Mirror.

Издание сделало запрос в Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) и выяснило, что всего было получено 16 положительных проб. Восемь из них были сданы в прошлом сезоне, шесть – в сезоне-2017/18 и две – в сезоне-2016/17.

Пробы показали, что игроки использовали амфетамин, морфин, риталин и триамцинолон. При этом футболисты не были наказаны: Футбольная ассоциация Англии (FA) заявила, что препараты принимались в медицинских целях или попали в организм «разрешенным способом». В частности, в прошлом сезоне в пробах пяти игроков были обнаружены запрещенные вещества, однако футболисты избежали санкций благодаря терапевтическим исключениям.

Антидопинговое агентство Великобритании сообщило, что утвердило терапевтические исключения в АПЛ только после отчета независимой панели из трех врачей.

«Футбольная ассоциация чрезвычайно серьезно относится к борьбе с допингом и в сотрудничестве с Антидопинговым агентством Великобритании осуществляет одну из наиболее обширных [антидопинговых] программ в мировом спорте. Она действует в отношении всех профессиональных клубов, в женской Суперлиге и женском Чемпионшипе, в мужской, женской и юношеских сборных.

С сезона-2015/16 по сезон-2018/19 в Премьер-лиге было взято 16 допинг-проб с неблагоприятным результатом анализа (AAF). Однако такие пробы не являются автоматическим нарушением антидопинговых правил. В каждом случае спортсмен либо мог доказать наличие у него терапевтического исключения, либо продемонстрировать, что вещество попало в организм разрешенным способом или содержалось в препарате, разрешенном кодексом ВАДА», – заявил представитель Футбольной ассоциации Англии.