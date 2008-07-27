Льюис Хэмилтон: «Я чувствовал себя неважно, мы были готовы предоставить болид резервному пилоту»

Пилот «Мерседеса» мог быть заменен на резервного гонщика Эстебана Окона из-за плохого самочувствия, однако вместо этого взял поул-позицию на Гран-при Германии.

«Сегодня утром я чувствовал себя неважно, у меня болело горло. Мы допускали, что я не смогу участвовать в сессии. Я провел практики, и мы были готовы предоставить болид резервному пилоту – это был бы худший сценарий. Хорошо, что у меня все получилось. Команда проделала отличную работу и выводила нас на трассу в нужный момент. Как вы видели, обе выбыли, это изменило борьбу.

Несмотря на это, я думаю, у меня был довольно хороший темп. Возможно, между мной и Леклером разрыв был бы меньше, но кто знает. Они были очень быстры весь уик-энд. Но я очень-очень рад, что мне удалось проехать такие круги, особенно во втором сегменте. Команда работала изо всех сил, для это стало очень хорошим празднованием 125-летия автоспорта. Невозможно представить себе лучшее начало уик-энда.

В воскресенье главную опасность представляет погода. Говорили, что дождь мог пойти уже сегодня, завтра вероятность больше. Я не смотрел на длинные серии и не знаю, насколько сильны в этом соперники. Но это не самый легкий трек для обгонов. Если все будет как вчера, то гонка получится сложной, и, возможно, будет больше пит-стопов. Если же погода будет похожа на сегодняшнюю – а к концу квалификации температура повысилась, – это все равно будет настоящим вызовом. Сегодня серьезной задачей было выполнить все с должной тщательностью и показать, что мы способны действовать на таком уровне», – заявил Льюис.

Сотрудники «Мерседеса» вышли на Гран-при Германии в шикарных ретро-нарядах. Девушки особенно хороши

Гран-при Германии-2019. Квалификация. Хэмилтон выиграл поул, Ферстаппен – второй, Боттас – третий, Квят – 14-й