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Рублев отыграл сет и брейк и вышел в финал ATP впервые за 18 месяцев

Теги ATP Пабло Каррено-Буста Hamburg European Open Андрей Рублев Николоз Басилашвили Теннис

Россиянин Андрей Рублев в Гамбурге победил Пабло Каррено-Бусту – 4:6, 7:5, 6:1. Во втором сете Рублев сначала вел с брейком, а потом уступал с брейком 2:4.

За счет этой победы 21-летний россиянин вышел в финал. Для него это будет третий финал ATP в карьере и первый с января 2018 года.

За второй титул в карьере Рублев сыграет с действующим чемпионом Николозом Басилашвили.

В этом году россиянин пропустил большую часть грунтового сезона из-за травмы запястья. По итогам турнира в Гамбурге он вернется в топ-50.

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