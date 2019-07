Рублев отыграл сет и брейк и вышел в финал ATP впервые за 18 месяцев

Россиянин Андрей Рублев в Гамбурге победил – 4:6, 7:5, 6:1. Во втором сете Рублев сначала вел с брейком, а потом уступал с брейком 2:4.

За счет этой победы 21-летний россиянин вышел в финал. Для него это будет третий финал в карьере и первый с января 2018 года.

Rublev rolls! 🙌@AndreyRublev97 surges from a set and break down to defeat Pablo Carreno Busta 4-6 7-5 6-1 at #HamburgOpen pic.twitter.com/w7lLDGIGQo