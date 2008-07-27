Агент Шюррле ведет переговоры со «Спартаком»

Агент полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле Инго Хаспел сообщил о том, что ведет переговоры со .

«Я могу подтвердить, что мы ведем переговоры со «Спартаком». Они, в целом, проходят хорошо, но есть еще несколько вопросов по контракту, которые нам нужно обсудить», — сказал агент.

Ранее сообщалось, что красно-белые готовы платить 28-летнему немцу 3 миллиона евро в год. Футболистом также интересуется .

Минувший сезон 28-летний Шюррле отыграл в аренде в «Фулхэме», где провел 24 матча и забил 6 голов.