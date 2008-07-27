Реклама 18+
Реклама 18+

Агент Шюррле ведет переговоры со «Спартаком»

Теги Спартак Локомотив Боруссия Дортмунд премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Андре Шюррле агенты Футбол

Агент полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле Инго Хаспел сообщил о том, что ведет переговоры со «Спартаком».

«Я могу подтвердить, что мы ведем переговоры со «Спартаком». Они, в целом, проходят хорошо, но есть еще несколько вопросов по контракту, которые нам нужно обсудить», — сказал агент.

Ранее сообщалось, что красно-белые готовы платить 28-летнему немцу 3 миллиона евро в год. Футболистом также интересуется «Локомотив».

Минувший сезон 28-летний Шюррле отыграл в аренде в «Фулхэме», где провел 24 матча и забил 6 голов.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться