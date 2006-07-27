Реклама 18+
Реклама 18+

Кононов о 0:2 с «Тамбовом»: «Извиняемся за результат. Я тренер и несу крест, каждый проигрыш ложится на меня»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Кононов Айртон Тамбов Футбол

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Тамбова» (0:2) в 3-м туре РПЛ, передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.

– Поздравляю «Тамбов» с победой. Очень тяжелый матч, упустили много шансов и проиграли.

Извиняемся за результат, будем бороться в следующей игре, будет большой стимул для нас. Ответственность в первую очередь беру на себя, игроки выполняли, что я требовал.

Понимаю болельщиков «Спартака», ответственность за проигрыш ложится на тренера, это поражение – серьезная нагрузка, которую должен перенести любой тренер. Работаем вместе с игроками. Буду делать все и отдавать все свои силы для результата.

– Когда вы в последний раз получали удовольствие от игры «Спартака»?

– Удовольствие от игры всегда получаю, когда выигрываем.

– В вашу спину кричат, на трибунах висят пиджаки, вас оскорбляют. Что для вас мотивация продолжать работать? И какой выход?

– Мотивация – выиграть. Я тренер и несу крест, каждый проигрыш ложится на меня. 

– Что делал Айртон во время второго гола? Он просто стоял и смотрел.

– У каждого игрока есть обязанности при стандартах. Мы разберем этот эпизод, – сказал Кононов.

Над пиджаком Кононова снова угорают: повесили на трибуне «Спартака», спели «Уходи, пиджак»

Прогнозы на РПЛ

Реклама 18+

Опрос

Кто должен возглавить «Спартак»?

6993 голосa 80
  • Черчесов
    11%
  • Каррера
    29%
  • Статусный иностранец
    9%
  • С этими игроками ничего не спасет
    20%
  • Без разницы, кто тренер, нужно снова менять руководство
    31%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться