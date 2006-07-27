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Евгений Кафельников: «Для нынешней власти точка невозврата давно прошла. Россия скоро выздоровеет»

Теги Евгений Кафельников Политика Теннис

Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников поделился мнением об акции протеста в Москве, на которой было задержано более 1000 человек.

«Тверская сегодня нам всем (и мне в том числе) доказала вновь, что точка невозврата для нынешней власти России давно уже прошла!

Шансы у них только остаются для быстрого прыжка в батискаф и погружения на дно Балтийского, Черного и прочих морей. Россия скоро выздоровеет», – написал Кафельников в твиттере. 

Напомним, сегодня в Москве прошла несогласованная акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.

Кафельников также заявил, что будет на очередном митинге в Москве 3 августа, накануне апелляций в Центризбиркоме.
 

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