«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче в ЛЕ, боксер из Аргентины умер после боя, «Спартак» хочет сына Хенрика Ларссона и другие новости

1. Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» в своем первом еврокубковом матче. «Первый блин комом», – говорит Игорь Черевченко. Российский клуб, кстати, впервые проиграл азербайджанскому в еврокубках. Другие результаты первых матчей 2-го раунда – здесь. Тарханов побеждает, а Комличенко забивает.

2. Гастона Перейро в «Спартаке» не будет. Зато москвичи хотят подписать сына Хенрика Ларссона. Цорн даже подписался на него в инстаграме. Сделка оценивается в 4 млн евро, получать Ларссон-младший будет 1,1 млн евро в год.

3. Традиционные новости о рейтинге сборных: Россия опустилась на 46-е место, Бельгия по-прежнему лидирует. Мощно залетели в десятку испанцы, прилично поднялись уругвайцы.

4. «Динамо» подписало форварда «Марселя» Н’Жи. У него три гола в прошлом сезоне, но Роман Орещук убежден, что все будет окей, ведь он крайний нападающий. А Андрей Воронин отказался войти в штаб Хохлова.

5. В Лондоне вооруженные люди напали на Озила и Колашинаца. Босниец выскочил из «Гелендвагена» и как настоящий защитник прогнал нападавших. Те, кажется, такого вообще не ожидали.

6. «Арсенал» тем временем арендовал у «Реала» Дани Себальоса (опций выкупа, кажется, нет) и за рекордные для «Сент-Этьена» почти 30 млн евро купил Вильяма Салиба. И тут же вернул 18-летнего дефа на годик обратно.

7. Компания, которой принадлежит ЦСКА, опубликовала финансовый отчет за 2018 год. Гинер вышел в плюс (+50 млн долларов по сравнению с 2017-м), за продажу Головина получили 35,3 млн долларов.

8. Аргентинский боксер Уго Сантильян умер в больнице после отека мозга. Сантильян потерял сознание во время объявления оценок. У него был бой в тот же день, что и у Дадашева. А Субриэль Матиас, с которым бился Максим, отказался от гонорара.

9. Андре Шюррле в «Локомотиве»? Почему бы и нет. «Боруссия» хочет слить чемпиона мира, а «Локо» готов его арендовать с опцией выкупа за 8 млн.

10. Саммельвуо назвал состав сборной России на отбор на Олимпиаду-2020. Мусэрский и Михайлов вернулись, Вольвича предпочли Филиппову, а Семышева – Подлесных.

11. В русском биатлоне традиционная стабильность: Александр Логинов все еще не подписал контракт с СБР на следующий сезон. Лучший биатлонист страны, на секундочку.

12. Плавание. Чемпионат мира. Морозов и Минаков вышли в полуфинал, мужская команда – в финал эстафеты 4х200, Устинова выбыла.

«Что «Спартак» хочет добиться с этим дебилом?» – Шалимов не самого высокого мнения о Кононове, которого он сменил в «Краснодаре». – «Не могу представить, что приеду на могилу к своему отцу и скажу – с днем рождения, батя!».

«Нужно много-много-много-много-много денег. Это просто невозможно», – Клопп не против вернуть Коутиньо, но у «Ливерпуля» нет столько денег.

Семак признался, что ударился в вегетарианство: «Меня вписала в ряды вегетарианцев супруга, но это интересный опыт».

Широков напомнил о себе в фирменном стиле: «Если бы новички «Краснодара» были так хороши, то не переехали бы в Россию». Хохлова на него нет!

«Русские – серьезные люди. Не нужно выпивать, чтобы вести переговоры», – польский агент разбивает стереотипы о Премьер-лиге.