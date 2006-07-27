Фанаты «Спартака» – Кононову: «Сними пиджак, Шалимов прав!»

Группа болельщиков «Спартака» обратилась к главному тренеру команды Олегу Кононову перед матчем 3-го тура РПЛ с «Тамбовом» (0:1, идет первый тайм).

«Сними пиджак, Шалимов прав!» – проскандировала группа болельщиков.

Экс-футболист «Спартака» Игорь Шалимов написал, а затем удалил пост, в котором назвал Кононова дебилом из-за высказываний о бывшем игроке красно-белых Федоре Черенкове.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.