UFC 240. Холлоуэй встретится с Эдгаром, Сайборг – Спенсер и другие бои

Сегодня в Эдмонтоне пройдет UFC 240.
Турнир возглавит бой за титул в полулегком весе между чемпионом Максом Холлоуэем и претендентом Фрэнки Эдгаром.
Основной кард:
Макс Холлоуэй (20-4) против Фрэнки Эдгара (23-6-1, бой за титул в полулегком весе);
Крис Сайборг (20-2) против Фелиции Спенсер (7-0);
Джефф Нил (11-2) против Нико Прайса (13-2);
Оливье Обен-Мерсье (11-4) против Армана Царукяна (13-2);
Марк-Андре Баррьо (11-2) против Кшиштофа Йотко (20-4);
Предварительный кард:
Алексис Дэвис (19-9) против Вивиан Араужо (7-1);
Хаким Даводу (9-1-1) против Йошинори Хори (8-1);
Гэвин Такер (10-1) против Сюн Ву Чоя (7-2);
Алешандре Пантойя (21-3) против Дейвисона Фигередо (15-1);
Джиллиан Робертсон (6-3) против Сары Фроты (9-1);
Эрик Кох (15-6) против Кайла Стюарта (11-2).
Начало боев – 1:30 по московскому времени. Основной кард – в 5:00.
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