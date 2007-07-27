UFC 240. Холлоуэй встретится с Эдгаром, Сайборг – Спенсер и другие бои

Сегодня в Эдмонтоне пройдет UFC 240.

Турнир возглавит бой за титул в полулегком весе между чемпионом Максом Холлоуэем и претендентом Фрэнки Эдгаром.

Основной кард:

Макс Холлоуэй (20-4) против Фрэнки Эдгара (23-6-1, бой за титул в полулегком весе);

Крис Сайборг (20-2) против Фелиции Спенсер (7-0);

Джефф Нил (11-2) против Нико Прайса (13-2);

Оливье Обен-Мерсье (11-4) против Армана Царукяна (13-2);

Марк-Андре Баррьо (11-2) против Кшиштофа Йотко (20-4);

Предварительный кард:

Алексис Дэвис (19-9) против Вивиан Араужо (7-1);

Хаким Даводу (9-1-1) против Йошинори Хори (8-1);

Гэвин Такер (10-1) против Сюн Ву Чоя (7-2);

Алешандре Пантойя (21-3) против Дейвисона Фигередо (15-1);

Джиллиан Робертсон (6-3) против Сары Фроты (9-1);

Эрик Кох (15-6) против Кайла Стюарта (11-2).

Начало боев – 1:30 по московскому времени. Основной кард – в 5:00.

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