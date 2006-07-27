«Спартак» уведомил Мельгарехо, что он не нужен клубу. Игроком интересовался «Ростов»

Полузащитник Лоренсо Мельгарехо может покинуть клуб.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник внутри клуба, «Спартак» сообщил парагвайцу, что более не нуждается в его услугах. 28-летний игрок не полетел с командой в Саранск на матч с «Тамбовом».

По информации источника, Мельгарехо планирует продолжить карьеру в РПЛ. Сообщается, что игроком интересовался .

«К нему был интерес со стороны «Ростова», но пока без конкретики. В ближайшие 2-3 недели он точно уйдет», – отметил источник.

В сезоне-2018/19 игрок провел за «Спартак» 23 матча в РПЛ, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.