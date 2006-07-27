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«Спартак» уведомил Мельгарехо, что он не нужен клубу. Игроком интересовался «Ростов»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Лоренсо Мельгарехо Футбол

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо может покинуть клуб.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник внутри клуба, «Спартак» сообщил парагвайцу, что более не нуждается в его услугах. 28-летний игрок не полетел с командой в Саранск на матч с «Тамбовом».

По информации источника, Мельгарехо планирует продолжить карьеру в РПЛ. Сообщается, что игроком интересовался «Ростов».

«К нему был интерес со стороны «Ростова», но пока без конкретики. В ближайшие 2-3 недели он точно уйдет», – отметил источник.

В сезоне-2018/19 игрок провел за «Спартак» 23 матча в РПЛ, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.

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