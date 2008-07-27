Гран-при Германии-2019. Квалификация. Хэмилтон выиграл поул, Ферстаппен – второй, Боттас – третий, Квят – 14-й

Гран-при Германии
Хоккенхаймринг, Хоккенхайм
27 июля 2019 года
Квалификация
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1.12,852
|1.12,149
|1.11,767
|19
|2
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.12,593
|1.12,427
|1.12,113
|17
|3
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|1.13,075
|1.12,424
|1.12,129
|19
|4
|Пьер Гасли
|«Ред Булл»
|1.12,991
|1.12,385
|1.12,522
|15
|5
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|1.13,066
|1.12,519
|1.12,538
|18
|6
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|1.13,146
|1.12,769
|1.12,851
|20
|7
|Карлос Сайнс-младший
|«Макларен»
|1.13,221
|1.12,632
|1.12,897
|21
|8
|Серхио Перес
|«Рейсинг Пойнт»
|1.13,194
|1.12,776
|1.13,065
|15
|9
|Нико Хюлькенберг
|«Рено»
|1.13,186
|1.12,766
|1.13,126
|15
|10
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1.12,229
|1.12,344
|-
|9
|11
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|1.13,170
|1.12,786
|15
|12
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.13,103
|1.12,789
|11
|13
|Даниэль Риккардо
|«Рено»
|1.13,131
|1.12,799
|12
|14
|Даниил Квят
|«Торо Россо»
|1.13,278
|1.13,135
|15
|15
|Ланс Стролл
|«Рейсинг Пойнт»
|1.13,256
|1.13,450
|15
|16
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1.13,333
|9
|17
|Алекс Албон
|«Торо Россо»
|1.13,461
|9
|18
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|1.14,721
|11
|19
|Роберт Кубица
|«Уильямс»
|1.14,839
|11
|20
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|-
|1
Гран-при Германии-2019. 1-я практика. Феттель – первый, Леклер – второй, Хэмилтон – третий, Квят – 14-й
Гран-при Германии-2019. 2-я практика. Леклер – первый, Феттель – второй, Хэмилтон – третий, Квят – 12-й
Гран-при Германии-2019. 3-я практика. Леклер – первый, Ферстаппен – второй, Феттель – третий, Квят – 17-й