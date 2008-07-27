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Гран-при Германии-2019. Квалификация. Хэмилтон выиграл поул, Ферстаппен – второй, Боттас – третий, Квят – 14-й

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Гран-при Германии
Хоккенхаймринг, Хоккенхайм
27 июля 2019 года
Квалификация
 
  Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
1 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.12,852  1.12,149   1.11,767  19
2 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.12,593 1.12,427 1.12,113 17
3 Валттери Боттас «Мерседес» 1.13,075 1.12,424 1.12,129 19
4 Пьер Гасли «Ред Булл» 1.12,991 1.12,385 1.12,522 15
5 Кими Райкконен «Альфа Ромео» 1.13,066 1.12,519 1.12,538 18
6 Ромен Грожан «Хаас» 1.13,146 1.12,769 1.12,851 20
7 Карлос Сайнс-младший «Макларен» 1.13,221 1.12,632 1.12,897 21
8 Серхио Перес «Рейсинг Пойнт» 1.13,194 1.12,776 1.13,065 15
9 Нико Хюлькенберг «Рено» 1.13,186 1.12,766 1.13,126 15
10 Шарль Леклер «Феррари» 1.12,229 1.12,344 - 9
11 Антонио Джовинацци «Альфа Ромео» 1.13,170 1.12,786   15
12 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.13,103 1.12,789   11
13 Даниэль Риккардо «Рено» 1.13,131 1.12,799   12
14 Даниил Квят «Торо Россо» 1.13,278 1.13,135   15
15 Ланс Стролл «Рейсинг Пойнт» 1.13,256 1.13,450   15
16 Ландо Норрис «Макларен» 1.13,333     9
17 Алекс Албон «Торо Россо» 1.13,461     9
18 Джордж Расселл «Уильямс» 1.14,721     11
19 Роберт Кубица «Уильямс» 1.14,839     11
20 Себастьян Феттель «Феррари» -     1
 

Гран-при Германии-2019. 1-я практика. Феттель – первый, Леклер – второй, Хэмилтон – третий, Квят – 14-й

Гран-при Германии-2019. 2-я практика. Леклер – первый, Феттель – второй, Хэмилтон – третий, Квят – 12-й

Гран-при Германии-2019. 3-я практика. Леклер – первый, Ферстаппен – второй, Феттель – третий, Квят – 17-й

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