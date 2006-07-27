Антуан Гризманн: «Лежа в кровати, представлял, как буду играть с Месси»

Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн признался, что хочет поиграть с форвардом .

– Что думаешь о разочаровании Лео Месси после того, как ты не перешел в «Барсу» в прошлом сезоне? Он тогда публично говорил о тебе.

– Его слова заставили меня чувствовать себя очень счастливым. Он лучший. Когда он говорит, весь мир слушает. Лео это знает. Его слова обо мне заставили меня чувствовать себя очень гордым.

Хочу наконец-то сыграть вместе с Месси. Хочу встретиться с ним, познакомиться с ним, наблюдать за ним на тренировках, играть рядом с ним, делать ассисты. Это будет действительно приятно.

– Представлял ли ты игровые ситуации с Лео?

– Да, я представлял, лежа в кровати, на тренировке, когда смотрел видео.

Ты крутишь «кино» в своей голове, и я знаю, что все будет хорошо, – сказал Гризманн.

Мы оценили главные европейские трансферы этого лета. У Гризманна и Йовича – 3 из 5, «Арсеналу» – 2 за потерю Рэмзи