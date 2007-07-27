«Арсенал» договорился о трансфере Николя Пепе за 80 млн евро

Нападающий «Лилля» Николя Пепе стал ближе к переходу в .

По информации BBC, клубы пришли к соглашению о трансфере игрока за сумму около 80 млн евро. «Арсенал» разобьет выплаты на несколько лет.

Самому ивуарийцу был предложен контракт на 5 лет. Для оформления сделки все еще нужно согласие от агента 24-летнего игрока, но ожидается, что трансфер будет подтвержден в течение двух суток.

Также соглашение с «Лиллем» есть у , однако агент отклонил предложение итальянцев.

в прошедшем сезоне забил в 37 матчах чемпионата Франции 22 гола и занял второе место в списке бомбардиров.