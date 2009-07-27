As: Зидан не зашел в раздевалку «Реала» после 3:7 от «Атлетико»

Главный тренер мадридского Зинедин Зидан не пришел в раздевалку команды после разгрома в матче International Champions Cup против (3:7), сообщает As.

По информации источника, Зидан сразу после игры отправился на пресс-конференцию, где ответил на вопросы журналистов, а оттуда ушел в клубный автобус. Он решил не заходить в раздевалку, хотя расстроенные игроки ждали его появления. Сообщается, что Зидан был очень зол после поражения от «Атлетико» и решил не накалять обстановку.

На пресс-конференции Зидан выразил уверенность в том, что «Реал» проведет успешный сезон.