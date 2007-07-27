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🐺«Тамбов» обыграл «Спартак» (2:0) и одержал первую победу в РПЛ

Теги Спартак премьер-лига Россия Тамбов Футбол

В 3-м туре чемпионата России «Тамбов» обыграл «Спартак» (2:0) на «Мордовия Арене» в Саранске.

Это первая победа тамбовского клуба в РПЛ. В двух первых матчах сезона команда очков не набрала.

«Тамбов» получил повышение в классе, выиграв чемпионат Олимп-ФНЛ в прошлом сезоне, и впервые в своей истории выступает в Премьер-лиге.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Тамбов – Спартак 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
27 июля, 16.30, «Мордовия Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 29 Гогуа, 2:0 – 69 Таказов.
ТамбовШелия, Тетрашвили, Гогуа, Ойеволе, Таказов, Кулик (Чернышов, 57), Килин (Маркелов, 76), Карасев, Чуперка, Костюков (Муйива, 67), Аппаев.
СпартакМаксименко, Рассказов (Ташаев, 82), Жиго, Джикия, Айртон, Фернандо, Зобнин, Бакаев, Гулиев (Ананидзе, 46), Понсе (Мирзов, 65), Луис Адриано.
Предупреждения:
Гулиев (3), Таказов (53), Гогуа (54), Понсе (59), Жиго (69), Мирзов (82), Шелия (90).

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