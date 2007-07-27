🐺«Тамбов» обыграл «Спартак» (2:0) и одержал первую победу в РПЛ

В 3-м туре чемпионата России «Тамбов» обыграл «Спартак» (2:0) на «Мордовия Арене» в Саранске.
Это первая победа тамбовского клуба в РПЛ. В двух первых матчах сезона команда очков не набрала.
«Тамбов» получил повышение в классе, выиграв чемпионат Олимп-ФНЛ в прошлом сезоне, и впервые в своей истории выступает в Премьер-лиге.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 27 июля, 16.30, «Мордовия Арена»
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Тамбов –
Шелия, Тетрашвили, Гогуа, Ойеволе, Таказов, Кулик (Чернышов, 57), Килин (Маркелов, 76), Карасев, Чуперка, Костюков (Муйива, 67), Аппаев.
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Спартак –
Максименко, Рассказов (Ташаев, 82), Жиго, Джикия, Айртон, Фернандо, Зобнин, Бакаев, Гулиев (Ананидзе, 46), Понсе (Мирзов, 65), Луис Адриано.