🐺«Тамбов» обыграл «Спартак» (2:0) и одержал первую победу в РПЛ

В 3-м туре чемпионата России «Тамбов» обыграл «Спартак» (2:0) на «Мордовия Арене» в Саранске.

Это первая победа тамбовского клуба в РПЛ. В двух первых матчах сезона команда очков не набрала.

«Тамбов» получил повышение в классе, выиграв чемпионат Олимп-ФНЛ в прошлом сезоне, и впервые в своей истории выступает в Премьер-лиге.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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