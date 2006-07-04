«Атлетико» купил Феликса за 126 млн евро, Перу вышла в финал Кубка Америки, форма «Спартака» с полосой и другие новости утра

1. Феликс перешел в «Атлетико» за 126 миллионов евро. Он 4-й самый дорогой игрок в истории, побил и рекорд Роналду среди португальцев. 19-летний парень уже взял в Мариде 7-й номер Гризманна.

2. «Ростов» победил ЦСКА на Кубке Париматч Премьер благодаря дублю Шомуродова. Армейцы проиграли все 3 матча с общим счетом 2:6. «Спартак» разгромил «Дьор» в контрольной встрече.

3. Трансферы. «Манчестер Сити» забрал Родри у «Атлетико» за 70 млн евро. «Локомотив» выкупил Крыховяка у «ПСЖ». «Зенит» заплатит 15 млн евро за левого защитника из «Гамбурга» Дугласа Сантоса. О других сделках читайте в трансферном дайджесте Sports.ru.

4. «Спартак» представил новую форму. Она с полосой и сделана из переработанных пластиковых бутылок. А Головин поучаствовал в презентации экипировки «Монако».

5. ISU включил Загитову, Медведеву, Трусову и еще 22 россиян в пул допинг-тестирования на сезон-2019/20.

6. Двух грузинских регбистов исключили из московской «Славы» из-за жестов в поддержку протестующих в Тбилиси. Президент клуба все опровергает, но один из регбистов подтверждает – их выгоняют из России.

7. Сборная Перу разгромила Чили (3:0) и впервые за 44 года вышла в финал Кубка Америки. Впереди – матч с Бразилией.

8. «Уимблдон». Джокович, Хачанов, Медведев вышли в 3-й круг, Вавринка выбыл. Халеп, Азаренко, Плишкова пробились в 3-й круг, Гаспарян снялась, Кудерметова, Потапова, Киз выбыли.

9. Прорыв тинейджеров. 13-летняя Лью вошла в основу сборной США по фигурному катанию на сезон-2019/20. На «Уимблдоне» 15-летняя Гауфф за 5 матчей не проиграла ни сета и вышла в 1/16 финала.

10. Okko не планирует продавать «Матч ТВ» сублицензию на матчи чемпионата Англии.

11. В 1/2 финала Кубка КОНКАКАФ сборная США играет с Ямайкой.

12. Объявлены составы всех команд на «Тур де Франс-2019».

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