Боец ММА Селедцов присоединился к протестам на Шиесе: «Почему мы отдаем деньги Москве, а назад получаем мусор?»

Российский боец ММА Андрей Селедцов объяснил, почему присоединился к протестам против строительства мусорного полигона на станции Шиес.

– Этот мусор попытались привезти ко мне домой. Шиес – это 400 км от моего дома, от Ухты. Поэтому мы с ребятами из военно-патриотического клуба собрались и поехали, чтобы посмотреть, что происходит на самом деле. Увидели огромный масштаб стройки. Фотографии и видео этого не передают. Как там говорят, полигон должен был быть размерами 10 на 30 км. Хотели вырубить на этой площади лес и засыпать мусором.

По документам это до сих пор лес. Документов на стройку никто не показывает. Смысл присутствия людей в том, что люди не дают работать на этой территории: мешают подвозу топлива, не дают проезжать экскаваторам. Мы понимаем, что с нашей стороны все должно быть максимально в рамках закона. Потому что любое незаконное действие защитников будет поводом к тому, чтобы ОМОН стер этот палаточный городок.

Я видел на видео, как женщин по асфальту таскали здоровые мужики. Когда приезжали мы, никаких столкновений не было. Поэтому мы просто помогали с бытом: ходили за дровами, по кухне помогали, ходили на дежурства.

А с той стороны интересно выстроено: ЧОП охраняет стройку, чоповцев охраняет полиция, полицию охраняет ОМОН, а в лесу еще стоит Росгвардия. Один капитан полиции узнал меня. Спрашивал, как дела, никто ли не обижает.

До нас туда приезжали морпехи с Балтики. Они сколотили турничок и брусья. Когда было время свободное, мы там занимались.

В лагере самые разные люди. Есть врачи, есть учителя. И людям приятно, что рядом с ними и спортсмены, и бывшие военные. Мы не собираемся бросать это дело. Мы уже ездили в Шиес дважды. На днях поедем снова. Подчеркну: никто нам за это не платит. А то в комментариях пишут, будто протестующим платит чуть ли не Навальный. Это глупости. Как и то, что на Шиес приехали протестовать алкаши. Там вообще сухой закон.

– Москва забирает у Севера налоги, а отправляет на Север мусор. Это ведь остро чувствуется?

– Это очень чувствуется. Не могу стопроцентно утверждать, но есть у меня такая информация, что мой город Ухта отдает в Москву 92,5 процента налогов. А у нас есть нефть, есть газ. Я не скажу, что у нас бедный город. Нормальный город. Но могли бы жить намного лучше. И, конечно, люди возмущаются: почему мы отдаем деньги туда, а назад получаем мусор? – сказал боец.

Селедцов выиграл в ММА 8 боев и потерпел 6 поражений.

Прошлым летом стало известно, что на станции Шиес в Архангельской области будет построен мусорный полигон. Местные жители выступают с акциями протеста против стройки.