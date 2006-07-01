Тарасов покинул «Локо», Дюрэнт и Ирвинг в «Нетс», «Спартак» победил ЦСКА, «Юве» берет Рабьо, Ферстаппен – лучший в Австрии и другие новости утра

1. В НБА открылось межсезонье. Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг продолжат свои карьеры в «Нетс». Так как обе звезды отказались от максимальных контрактов, «Бруклин» подпишет еще и Деандре Джордана.

Джимми Батлер станет игроком «Майами», а Эл Хорфорд перейдет в «Филадельфию».

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2. Ферстаппен в яркой манере выиграл Гран-при Австрии, обставив Леклера, хотя решающую атаку пришлось разбирать стюардам. Прорыв Макса был шедевральным!

3. На Кубке Париматч Премьер «Спартак» победил ЦСКА, «Краснодар» разгромил «Ростов».

4. «Локомотив» объявил об уходе Дмитрия Тарасова, проведшего в клубе 9 лет. Тем временем Ольга Бузова на зависть бывшему осваивается в «Барселоне»…

5. Рабьо уже почти игрок «Ювентуса». Клуб сообщил о прибытии Адриена в Турин. Все детали сделки можно изучить в специальном материале.

6. Другой громкий трансфер в Серии А оформлен окончательно. Манолас перешел из «Ромы» в «Наполи» за 36 млн евро.

7. Глушаков не унывает. Денис провел первую тренировку с «Ахматом», произнес обязательное слово «сила» и попытался станцевать лезгинку.

8. Испанский клуб сменил название на «Плоская Земля», чтобы объединить всех сторонников этой идеи. Может, на «Рен ТВ» вернется футбол?

9. Медведева исполнит главную роль в ледовом шоу к 25-летию «Сейлор Мун».

10. «Даллас» выкупил контракт Ничушкина, но Валерий намерен остаться в НХЛ, хотя он ни разу не забил в 57 матчах сезона.

11. Россия в дежурном порядке выиграла медальный зачет Европейских игр.

12. В 2014 году IAAF скрыла допинг британских топ-легкоатлетов. Среди них был призер Олимпиады. Случается.

13. Ласицкене, Семеня и Коулмен первенствовали в своих видах на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине.

14. Мужская сборная России по волейболу победила китайцев в заключительном матче группового раунда Лиги наций.

Цитата. Андрей Назаров: «Сериал «Чернобыль» очень плохо снят. Доля правды там – процента три»