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Уимблдон. Медведев сыграет с Попыриным, Хачанов – с Лопесом, Джокович – с Кудлой

Теги Уимблдон результаты ATP Теннис

Во втором круге «Уимблдона» Даниил Медведев сыграет с Алексеем Попыриным из Австралии, Карен Хачанов встретится с чемпионом Лондона Фелисиано Лопесом, а Новак Джокович поборется с Денисом Кудлой.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания 

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия) Алексей Попырин (Австралия)
Дата проведения
3 июля, 14.30
Онлайн матча

Карен Хачанов (Россия) Фелисиано Лопес (Испания)
Дата проведения
3 июля, 16.30
Онлайн матча

Новак Джокович (Сербия) Денис Кудла (США)
Дата проведения
3 июля, 18.30
Онлайн матча

Стэн Вавринка (Швейцария) Рейлли Опелка (США)
Дата проведения
3 июля, 13.00
Онлайн матча

Феликс Оже-Альяссим (Канада) Корентен Муте (Франция)
Дата проведения
3 июля, 16.30
Онлайн матча

Пабло Куэвас (Уругвай) Иржи Веселы (Чехия)
Дата проведения
3 июля, 13.00
Онлайн матча
Бенуа Пэр (Франция) Миомир Кецманович (Сербия)
Дата проведения
3 июля, 13.00
Онлайн матча
Робин Хаасе (Голландия) Милош Раонич (Канада)
Дата проведения
3 июля, 14.30
Онлайн матча
Иво Карлович (Хорватия) Томас Фаббиано (Италия)
Дата проведения
3 июля, 14.30
Онлайн матча
Жереми Шарди (Франция) Давид Гоффен (Бельгия)
Дата проведения
3 июля, 14.30
Онлайн матча
Робин Хаасе (Голландия) Милош Раонич (Канада)
Дата проведения
3 июля, 14.30
Онлайн матча
Стив Дарси (Бельгия) Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Дата проведения
3 июля, 15.00
Онлайн матча
Кевин Андерсон (ЮАР) Янко Типсаревич (Сербия)
Дата проведения
3 июля, 16.30
Онлайн матча
Марсель Гранольерс (Испания) Юго Эмбер (Франция)
Дата проведения
3 июля, 16.30
Онлайн матча
Андреас Сеппи (Италия) Гидо Пелья (Аргентина)
Дата проведения
3 июля, 16.30
Онлайн матча
Кайл Эдмунд (Великобритания) Фернандо Вердаско (Испания)
Дата проведения
3 июля, 16.30
Онлайн матча

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