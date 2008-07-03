Уимблдон. Медведев сыграет с Попыриным, Хачанов – с Лопесом, Джокович – с Кудлой

Во втором круге «Уимблдона» Даниил Медведев сыграет с Алексеем Попыриным из Австралии, Карен Хачанов встретится с чемпионом Лондона Фелисиано Лопесом, а Новак Джокович поборется с Денисом Кудлой.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд



Второй круг

Даниил Медведев (Россия) – Алексей Попырин (Австралия) Дата проведения 3 июля, 14.30 Онлайн матча

Карен Хачанов (Россия) – Фелисиано Лопес (Испания) Дата проведения 3 июля, 16.30 Онлайн матча

Новак Джокович (Сербия) – Денис Кудла (США) Дата проведения 3 июля, 18.30 Онлайн матча

Стэн Вавринка (Швейцария) – Рейлли Опелка (США) Дата проведения 3 июля, 13.00 Онлайн матча

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Корентен Муте (Франция) Дата проведения 3 июля, 16.30 Онлайн матча

Пабло Куэвас (Уругвай) – Иржи Веселы (Чехия) Дата проведения 3 июля, 13.00 Онлайн матча Бенуа Пэр (Франция) – Миомир Кецманович (Сербия) Дата проведения 3 июля, 13.00 Онлайн матча Робин Хаасе (Голландия) – Милош Раонич (Канада) Дата проведения 3 июля, 14.30 Онлайн матча Иво Карлович (Хорватия) – Томас Фаббиано (Италия) Дата проведения 3 июля, 14.30 Онлайн матча Жереми Шарди (Франция) – Давид Гоффен (Бельгия) Дата проведения 3 июля, 14.30 Онлайн матча Робин Хаасе (Голландия) – Милош Раонич (Канада) Дата проведения 3 июля, 14.30 Онлайн матча Стив Дарси (Бельгия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) Дата проведения 3 июля, 15.00 Онлайн матча Кевин Андерсон (ЮАР) – Янко Типсаревич (Сербия) Дата проведения 3 июля, 16.30 Онлайн матча Марсель Гранольерс (Испания) – Юго Эмбер (Франция) Дата проведения 3 июля, 16.30 Онлайн матча Андреас Сеппи (Италия) – Гидо Пелья (Аргентина) Дата проведения 3 июля, 16.30 Онлайн матча Кайл Эдмунд (Великобритания) – Фернандо Вердаско (Испания) Дата проведения 3 июля, 16.30 Онлайн матча

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