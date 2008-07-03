Уимблдон. Медведев сыграет с Попыриным, Хачанов – с Лопесом, Джокович – с Кудлой

Во втором круге «Уимблдона» Даниил Медведев сыграет с Алексеем Попыриным из Австралии, Карен Хачанов встретится с чемпионом Лондона Фелисиано Лопесом, а Новак Джокович поборется с Денисом Кудлой.
Сетка турнира здесь.
Уимблдон
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
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