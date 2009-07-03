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Двух грузинских регбистов исключили из московской «Славы» из-за жестов в поддержку протестующих в Тбилиси

Теги чемпионат России Слава Реваз Бродзели Саба Илуридзе Регби

Московская «Слава» исключила из состава двух грузинских регбистов из-за жестов в поддержку протестующих в Тбилиси.

Реваз Бродзели и Саба Илуридзе в одном из матчей чемпионата России после занесенной попытки закрыли один глаз рукой. Этим жестом они хотели поддержать раненых протестующих в Тбилиси.

После этого руководство команды расторгло контракты с игроками.

«Во время моего пребывания в России было много неприятных вещей, связанных с моей страной, и я выразил таким образом свою поддержку», – рассказал Илуридзе On.ge.

Сейчас оба регбиста вернулись в Грузию. «Слава» после шести матчей идет на третьем месте в чемпионате России.

Протесты в Грузии начались в июне после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в местном парламенте. 

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