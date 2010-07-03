Стогниенко о продаже «Матч ТВ» сублицензии на АПЛ: «У Okko таких планов нет»

Шеф-редактор видеоредакции Okko Спорт Владимир Стогниенко рассказал о возможной продаже сублицензии на трансляции матчей АПЛ каналу .

– Многие говорили: купили Okko английскую лигу, сейчас немножко поиграются, полгода, а потом будут вынуждены продать сублицензию тому же . Такое возможно?

– Я переговоров ни с кем не вел. Но я, когда на работу приходил, несколько раз задал этот вопрос. И мне люди, руководящие проектом, однозначно сказали, что таких планов нет. Я, естественно, не могу...

– То есть все будет у вас?

– На сегодня все трансляции английской Премьер-лиги могут быть только на Okko.

– Хватит ли силенок? Вы же обещали показывать все матчи в прямом эфире. А как?

– То, что не все понимают люди, которые у меня спрашивают: это же не телевидение.

Телевидение – это определенное количество каналов, сетка вещания – и надо под нее подстраиваться. Здесь выбрал матч, нажал – и ты его смотришь.

Комментаторов уже достаточно большое количество, причем практически все – за исключением Дениса Алхазова, он молодой парень, и Филиппа Кудрявцева, который тоже молодой парень, но с опытом, – все с опытом.

Вы, Александр Викторович [Елагин], с нами, , я буду комментировать, Рома Гутцайт. Это я сейчас назвал только тех, кто... Нет, людей достаточно много.

– ?

– Мы находимся в непростых переговорах с Василием. Мы сразу сказали, что хотели бы, чтобы он у нас комментировал. Но известно, что Вася человек творческий, непростой. Но пытаемся... Разговариваем. Надеюсь, договоримся.

Людей много. Я уверен, что справимся, что все будет хорошо, – сказал Стогниенко в программе «Британский стиль с .