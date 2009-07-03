Реклама 18+
Реклама 18+

«Локомотив» выкупил Крыховяка у «ПСЖ»

Теги Локомотив ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция трансферы Гжегож Крыховяк Футбол

Полузащитник Гжегож Крыховяк остается в «Локомотиве».

Московский клуб заключил полноценный контракт с 29-летним хавбеком, который прошлый сезон провел в составе железнодорожников на правах аренды. Права на поляка принадлежали «ПСЖ».

Ранее стало известно, что «Локомотив» обязан выкупить Крыховяка за 12 млн евро, если он сыграет 10 матчей. За годичную аренду москвичи заплатили 1 млн евро.

В сезоне-2018/19 Крыховяк провел 27 матчей в РПЛ, отметился двумя голами и четырьмя голевыми передачами.

Крыховяк – нетипичный футболист. Открыл бутик, в выходной смотрит замок в Латвии, просто кайфует от жизни

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться