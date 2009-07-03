«Локомотив» выкупил Крыховяка у «ПСЖ»

Полузащитник Гжегож Крыховяк остается в «Локомотиве».

Московский клуб заключил полноценный контракт с 29-летним хавбеком, который прошлый сезон провел в составе железнодорожников на правах аренды. Права на поляка принадлежали «ПСЖ».

Ранее стало известно, что «Локомотив» обязан выкупить Крыховяка за 12 млн евро, если он сыграет 10 матчей. За годичную аренду москвичи заплатили 1 млн евро.

В сезоне-2018/19 Крыховяк провел 27 матчей в РПЛ, отметился двумя голами и четырьмя голевыми передачами.

Крыховяк – нетипичный футболист. Открыл бутик, в выходной смотрит замок в Латвии, просто кайфует от жизни