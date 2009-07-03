🎉Феликс в «Атлетико» за 126 млн евро, Родри – в «Ман Сити», «Локо» выкупил Крыховяка. Трансферный дайджест Sports.ru🔁

1. «Атлетико» взорвал рынок: Феликс перейдет из «Бенфики» за 126 млн евро. 19-летний атакующий хавбек стал 4-м самым дорогим игроком в истории и побил рекорд Роналду среди португальцев!

2. Родри – в «Манчестер Сити». Английский клуб активировал пункт в контракте испанца с «Атлетико» об отступных – 70 миллионов евро. Мадридцы бесплатно подписали легенду «Порту» – цепкого мексиканского хава Эрреру.

3. «Локомотив» выкупил Крыховяка у «ПСЖ» и подписал с поляком полноценный контракт.

4. Буффон в четверг пройдет медосмотр в «Ювентусе». Легенда возвращается. Зарплата – 1,5 млн евро, в Париже он получал 8 млн.

5. «Ювентус» готов предложить за Погба 60-70 млн евро и Дибалу. «МЮ», между тем, предложил Де Хеа контракт с зарплатой более 350 тысяч фунтов в неделю. «Он остается» (с).

6. У «Барселоны» будет больше шансов вернуть Неймара, если клуб включит в сделку Коутиньо. Так говорят источники в каталонском клубе.

7. «Ман Сити» повторит предложение «МЮ» по Магуайру: 70 млн фунтов. А «Лестер» согласовал с «Ньюкаслом» трансфер Айосе Переса за 30 млн фунтов. Откуда такие суммы? Пока «горожане» выкупили обратно у ПСВ левого защитника Анхелиньо за 12 млн евро.

8. «Шанхай Шеньхуа» хочет купить Фернандо у «Спартака» и рассчитывает потратить до 15 млн евро.

9. «Зенит» заплатит 15 млн евро за Дугласа Сантоса, левого защитника из «Гамбурга». Еще «Зениту» интересен Неделчару, «Уфа» просит 4,5 млн евро за защитника. А как же «Рома»?

10. Яя Туре перешел в клуб 2-го китайского дивизиона «Циндао Хайню». Лучше бы в «Тамбов».

11. Жерсон хочет во «Фламенго», а не в «Динамо». Грустно, но ожидаемо.

12. «Челси» еще на сезон отдал Пашалича в аренду «Аталанте» с правом выкупа. Хорват продолжает скитаться по арендам, как и многие в системе лондонцев.

13. «Реал» продал форварда де Томаса в «Бенфику» за 20 млн евро. За «Мадрид» воспитанник сыграл ровно 1 матч.

14. Несколько трансферов помельче: Алексей Козлов стал игроком «Ростова»; 38-летний Эмре Белезоглу в третий раз перешел в «Фенербахче»; «Севилья» купила защитника «Бордо» Кунде за рекордные 25 млн евро; «Лион» приобрел у «Лилля» Тиаго Мендеса за 22 млн евро и Юссуфа Коне за 9 млн.

Цитата дня:

Сергей Семак: «Не слышал ни об одном конкретном предложении по Дзюбе»