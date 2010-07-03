ISU включил Загитову, Медведеву, Трусову и еще 22 россиян в пул допинг-тестирования на сезон-2019/20

Международный союз конькобежцев ( ) включил в обновленный пул допинг-тестирования 107 спортсменов.

В пул тестирования ISU на сезон-2019/20 вошли 25 российских фигуристов, конькобежцев и представителей шорт-трека.

Фигурное катание

Женщины: , Евгения Медведева, Александра Трусова.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, – Владимир Морозов.

Танцы на льду: Виктория Синицина – .

Конькобежный спорт

Мужчины: , Денис Юсков, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров.

Женщины: Анна Чернова, , Ангелина Голикова, Елизавета Казелина, Екатерина Шихова, .

Шорт-трек

Мужчины: .

Женщины: Екатерина Константинова, .