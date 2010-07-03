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ISU включил Загитову, Медведеву, Трусову и еще 22 россиян в пул допинг-тестирования на сезон-2019/20

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Международный союз конькобежцев (ISU) включил в обновленный пул допинг-тестирования 107 спортсменов.

В пул тестирования ISU на сезон-2019/20 вошли 25 российских фигуристов, конькобежцев и представителей шорт-трека.

Фигурное катание

Женщины: Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов.

Конькобежный спорт

Мужчины: Павел Кулижников, Денис Юсков, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров.

Женщины: Анна Чернова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Елизавета Казелина, Екатерина Шихова, Наталья Воронина.

Шорт-трек

Мужчины: Семен Елистратов.

Женщины: Екатерина Константинова, Софья Просвирнова.

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