ISU включил Загитову, Медведеву, Трусову и еще 22 россиян в пул допинг-тестирования на сезон-2019/20

Международный союз конькобежцев (ISU) включил в обновленный пул допинг-тестирования 107 спортсменов.
В пул тестирования ISU на сезон-2019/20 вошли 25 российских фигуристов, конькобежцев и представителей шорт-трека.
Фигурное катание
Женщины: Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова.
Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов.
Конькобежный спорт
Мужчины: Павел Кулижников, Денис Юсков, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров.
Женщины: Анна Чернова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Елизавета Казелина, Екатерина Шихова, Наталья Воронина.
Шорт-трек
Мужчины: Семен Елистратов.
Женщины: Екатерина Константинова, Софья Просвирнова.