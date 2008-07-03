«Атлетико» подтвердил, что Родри переходит в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Атлетико» Родри Эрнандес продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

Мадридский клуб подтвердил, что «горожане» активировали пункт в контракте футболиста о выкупе за прописанную сумму отступных.

Ранее сообщалось, что «Сити» заплатит за 23-летнего хавбека 70 миллионов евро – именно эта сумма была прописана в договоре игрока.

На Родри также претендовала «Бавария», но он решил перебраться в английский клуб, так как хотел играть под руководством Хосепа Гвардиолы.

После перехода в «Сити» Родри станет самым дорогим (ну почти) опорником в истории. Его считают новым Бускетсом