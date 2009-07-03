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Globo Esporte: «Зенит» заплатит за Дугласа Сантоса 15 млн евро

Теги Зенит Гамбург премьер-лига Россия возможные трансферы Д2 Германия Дуглас Сантос Футбол

Защитник «Гамбурга» Дуглас Сантос близок к переходу в «Зенит».

По информации Globo Esporte, петербургский клуб заплатит за 25-летнего игрока 15 миллионов евро. Также в сделку будут включены различные бонусы.

Бывший клуб бразильца «Атлетико Минейро» получит от суммы трансфера определенный процент.

В ближайшее время Дуглас должен прилететь в Санкт-Петербург для заключения контракта с «Зенитом».

Год назад «Зенит» отказался от трансфера, так как «Гамбург» просил за бразильца 25 млн евро.

В 38 матчах в минувшем сезоне Дуглас забил 2 гола, отдал 7 результативных передач и заработал 4 желтых карточки.

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