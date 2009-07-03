Бразилия победила Аргентину, 43 дела в WADA против россиян, Зе Луиш в «Порту», Шарапова снялась с «Уимблдона» и другие новости утра

1. Сборная Бразилии обыграла Аргентину (2:0) и впервые за 12 лет вышла в финал Кубка Америки. Бестрофейная серия Месси и Ко продлилась до 26 лет.

2. WADA открыло 43 дела в отношении российских спортсменов после проверки данных московской лаборатории. Под подозрением – 298 человек.

3. Трансферы. «Спартак» подтвердил переход Зе Луиша в «Порту». Новосельцев и Цаллагов перешли в «Сочи» из «Зенита». «Тоттенхэм» купил Ндомбеле у «Лиона» за 60+10 млн евро. О других сделках читайте в трансферном дайджесте Sports.ru.

4. Шарапова снялась с первого круга «Уимблдона» при счете 0:5 в третьем сете. Из-за загадочной травмы. Француженка Парментье резка, но, кажется, справедлива: «Сниматься при 0:5 не очень красиво, но я ничего другого и не ожидала».

5. НХЛ. «Вегас» не может согласовать 2-летний контракт с Гусевым: игрок хочет 4 млн долларов в год, клуб предлагает 2 млн. «Каролина» повторила предложение «Монреаля» по Ахо и готова «мстить». Панарин выбрал 10-й номер в «Рейнджерс».

6. Летняя Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге. Российский город был единственным претендентом.

7. «Уимблдон». Надаль, Рублев, Федерер, Тсонга, Кириос вышли во 2-й круг, Тим выбыл. Серена, Кербер, Барти вышли во 2-й круг, Дьяченко, Павлюченкова, Кузнецова выбыли.

8. НБА. «Филадельфия» предложила Бену Симмонсу максимальный контракт на 5 лет и 168 млн долларов.

9. Женская сборная России по баскетболу, победив Италию, вышла в 1/4 финала чемпионата Европы и сыграет с Испанией.

10. Хабиб намекнул на скорое завершение карьеры и пригрозил Конору: «Если он устроит провокации в Абу-Даби, ему будет тяжело уехать оттуда. Пусть сидит, смотрит бои».

11. Тело футболистки сборной Швейцарии Исмаили найдено в озере Комо на глубине 204 метра.

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