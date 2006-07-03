Семин об алкоголе: «Нужно пить качественные напитки – то, что полезно для здоровья»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью Sports.ru рассказал об отношении к алкоголю.

– Вы сказали про напитки. Какие пьете?

– Хороший виски или водку. В целом люблю только хорошие напитки. По рюмке почему не выпить? С удовольствием, когда есть выходной. Или когда работа закончилась.

– Всегда было интересно, как вы покупаете алкоголь. То есть стоит тренер Семин и пробивает на кассе бутылку водки?

– Иной раз сам делаю, да. В Москве есть несколько винных магазинов, где меня знают, скидки дают. Звонят, когда появляются хорошие напитки. Я верю, что бутылка не будет подделкой.

– Смогли бы купить алкоголь за 500 рублей?

– Нет. Считаю, что если ты хочешь выпить, то должен пить то, что полезно для здоровья. То есть качественные напитки. А качественный напиток стоит большую цену. Другого меня не заставишь выпить.

– Hennessy X.O. за 15 тысяч – это нормально для вас?

– Не пью коньяк, но хороший виски обязательно купил бы. Я же беспокоюсь о своем здоровье и друзьях, которые ко мне придут. Для чего тогда собирать людей, если не можешь купить хороший напиток?

– 40 тысяч за бутылку – тоже окей?

– Нормально. У меня в подвале стоят дорогие вина – белые новозеландские. Заинтересовался ими, когда работал в этой стране. Знакомые из местных учили многим вещам: что и когда выпить, какое вино, в чем разница

– Последний раз, когда напивались?

– Я не напиваюсь.

Вот Константин Иваныч Бесков мог выпить. И Лобановский. Очень прилично могли. Но я никогда не видел, чтобы они утром не встали на зарядку, пропустили тренировку. Никогда ты не мог увидеть, что они выпившие. При этом выпивали они постоянно.

– Бывало, что вы пили перед матчами?

– Исключено. Перед матчами должна быть свежая голова. Я всегда высыпаюсь. Мне даже удобно, если матч вечером, потому что после обеда должен час-полтора поспать для свежей головы. Чтобы я мог принимать быстрые решения, мозг реагировал быстро. Для меня в этот день не может быть ничего такого. Я и кушать-то стал меньше в день игры, чем обычно, – сказал Семин.

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