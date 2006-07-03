Лионель Месси: «Судья показывал карточки за всякую фигню. Это отвлекало нас от игры»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси после полуфинала Кубка Америки с Бразилией (0:2) подробнее высказался по поводу судейства.

Матч обслуживал арбитр из Эквадора Родди Самбрано.

«Они не играли лучше нас. Они быстро открыли счет, а второй гол был забит после того, как нам не дали пенальти [за фол на Агуэро].

Судья показывал карточки за всякую фигню (Аргентина получила пять предупреждений – прим. Sports.ru) и даже не удосужился обратиться к VAR, это невероятно!

Так было весь матч. При малейшем контакте он свистел в пользу соперника, и эта хрень отвлекала нас от игры.

Нам нет оправданий, но нужно все проанализировать. Будем надеяться, что КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола – прим. Sports.ru) что-нибудь предпримет по этому поводу.

Думаю, мы провели отличный матч. Мы сильно старались, и Бразилия не превосходила нас», – сказал Месси.