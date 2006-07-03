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Лионель Месси: «Судья показывал карточки за всякую фигню. Это отвлекало нас от игры»

Теги Сборная Бразилии по футболу Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу судьи Кубок Америки Футбол

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси после полуфинала Кубка Америки с Бразилией (0:2) подробнее высказался по поводу судейства.

Матч обслуживал арбитр из Эквадора Родди Самбрано.

«Они не играли лучше нас. Они быстро открыли счет, а второй гол был забит после того, как нам не дали пенальти [за фол на Агуэро].

Судья показывал карточки за всякую фигню (Аргентина получила пять предупреждений – прим. Sports.ru) и даже не удосужился обратиться к VAR, это невероятно!

Так было весь матч. При малейшем контакте он свистел в пользу соперника, и эта хрень отвлекала нас от игры.

Нам нет оправданий, но нужно все проанализировать. Будем надеяться, что КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола – прим. Sports.ru) что-нибудь предпримет по этому поводу.

Думаю, мы провели отличный матч. Мы сильно старались, и Бразилия не превосходила нас», – сказал Месси.

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