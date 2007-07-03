🇵🇹 Феликс перешел в «Атлетико» за 126 млн евро💰

Атакующий полузащитник «Бенфики» Жоау Феликс продолжит карьеру в .

Мадридский клуб анонсировал трансфер 19-летнего хавбека, опубликовав ролик в своем официальном твиттере.

Видео, на котором португалец ходит по залам Национального музея Прадо в Мадриде, заканчивается словами: «Добро пожаловать, Жоау Феликс! Совершенный талант».

«Бенфика» также подтвердила переход игрока, за которого заплатит 126 миллионов евро. Контракт рассчитан на семь сезонов.

Платеж будет разбит на части. Сначала мадридцы заплатят 30 миллионов евро, потом еще 96 миллионов.

при этом получит суммарно 120 миллионов, а оставшиеся шесть миллионов – финансовые расходы.

Ранее стало известно, что Феликс подпишет со своим новым клубом 5-летний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон.

На клубном уровне Феликс провел 87 матчей во всех турнирах, забил 34 гола, отдал 17 результативных передач и заработал 15 желтых карточек.

Фото: официальный сайт «Атлетико»

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