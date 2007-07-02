Панарин в «Рейнджерс», Бобровский во «Флориде», «Зенит» расторг контракт с Маркизио и другие новости утра

1. Русские звезды НХЛ покинули «Коламбус»: 🐆«Флорида» подписала Бобровского, 👮‍♂️«Рейнджерс» – Панарина🍞. Варламов заключил контракт с «Айлендерс»🎣. 🍁«Торонто» подтвердил обмен Зайцева в «Оттаву».

2. Есть крутые ходы и без участия россиян: «Нэшвилл» подписал Дюшена сразу на 7 лет, «Монреаль» сделал оффер-шит нападающему «Каролины» Ахо, Брэндон Танев перешел в «Питтсбург». И это далеко не все.

3. «Зенит» объявил об уходе Маркизио, который провел лишь 15 матчей за сезон в петербургской команде.

4. «Ювентус» оформил переход Рабьо. Все детали расписаны в материале по теме. «Юве» в довесок купил Луку Пеллегрини за 22 млн евро, а Спинаццола перешел в «Рому» за 29,5 млн. «Интер» сообщил о подписании 3-летнего контракта с Годином. Также миланский клуб приобрел вингера «Герты» Лазаро.

5. «Челси» выкупил Ковачича у «Реала». Кэйхилл, Эдуарду и Игуаин официально ушли из лондонского клуба.

6. Пока все заняты трансферами, «МЮ» объявил о новом 4-летнем контракте с Рэшфордом.

7. ЦСКА арендовал хорватского защитника Шарлию на год с опцией приоритетного выкупа. «Локомотив» объявил об уходе Кварацхелии. У Семина слезы потекли.

8. Вышли новые блеклые эпизоды надоевших сериалов: «Барселона» объявит о переходе Гризманна на этой неделе, отец и юрист Неймара встретятся с директором «блауграны», но «ПСЖ» хочет около 222 млн евро.

9. В НБА «Уорриорз» выведут из обращения номер Кевина Дюрэнта.

10. На «Уимблдоне» Медведев, Хачанов, Джокович, Вавринка и Оже-Альяссим вышли во 2-й круг, Циципас, Зверев и Димитров выбыли. В женской части сетки Азаренко, Гаспарян, Потапова и Кудерметова преуспели, Осака, Касаткина, Остапенко и Гарсия завершили борьбу. Теннисистка 2004 года рождения Гауфф обыграла пятикратную чемпионку Винус Уильямс.

11. Загитова станет специальным гостем фестиваля «Сабантуй-2019» в Москве.

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